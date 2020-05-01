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18:45   1 Мая 2020
Политика

Медведев призвал изменить трудовые законы РФ в соответствии с вызовами современности

Медведев призвал изменить трудовые законы РФ в соответствии с вызовами современности

Власти России должны изменить свой взгляд на то, как следует регулировать трудовые отношения. Поводом для этого стало распространение новой коронавирусной инфекции, заявил зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Медведев говорил об этом на онлайн-совещании, посвященном вопросам улучшения правовых документов в сфере трудовой деятельности, пишет РИА Новости.

По мнению заместителя председателя Совета Безопасности, полученный в результате пандемии коронавируса опыт следует собрать и изучить. Эти знания необходимо использовать в дальнейших дискуссиях по изменению трудового законодательства. Последнее следует актуализировать таким образом, чтобы оно отвечало последним вызовам, с которыми столкнулось человечество.

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Автор: Яна Либерман
#медведев #трудовое законодательство #коронавирус

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