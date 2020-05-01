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18:43   1 Мая 2020
Общество

Управделами президента получит 1,7 млрд рублей для борьбы с COVID-19

Управделами президента получит 1,7 млрд рублей для борьбы с COVID-19

Кабмин подписал соответствующий указ на выделение денежных средств.

От кабинета министров поступило распоряжение выделить из резервного фонда правительства РФ в 2020 году 1 689 277,7 тысяч рублей Управлению делами президента. Средства пойдут на борьбу против коронавирусной инфекции. На эти деньги правительство постановило организовывать мероприятия, которые помогут предупреждать распространение заболеванием коронавирусной инфекцией. Распоряжение было опубликованнона официальном портале правовой информации в пятницу 1 мая.

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Автор: Илья Романович
#рф #кабмин #коронавирус

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