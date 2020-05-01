Александр Дюков: цены на нефть летом могут превысить $30 за баррель

Мировые цены на нефть летом 2020 года могут вырасти до 30 долларов за баррель и выше, заявил глава "Газпром нефти" Александр Дюков в эфире Первого канала.

Он отметил, что соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи уже дает свои результаты, так как рынок поверил в намерения участников сделки стабилизировать ситуацию с углеводородами. Однако ждать скачка цен в мае все же не стоит, так как для восстановления рынка нужно время.

При положительном развитии ситуации стоимость нефти летом может дойти до отметки в 30 долларов за баррель, а к концу года приблизится к 40 долларам.

Напомним, что 1 мая вступило в силу новое соглашение ОПЕК+, предусматривающее снижение добычи крупнейшими экспортерами нефти почти на 10 млн баррелей в сутки. На этом фоне цены на нефть на биржах начали подъем. Так, по данным на 16:05 июльские фьючерсы североморской нефти марки Brent торговались по цене 26,85 доллара за баррель.