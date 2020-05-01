Колумнист ФАН сравнил происходящие в Праге события с русофобской оперой

Решение пражских чиновников о переименовании площади, на которой стоит российское посольство в Чехии, в площадь Немцова, о сносе памятника советскому маршалу Ивану Коневу, об установке в одном из столичных районов памятной доски предателям-власовцам – это все звенья одной цепи.

Об этом в пятницу, 1 мая, пишет колумнист «Федерального агентства новостей» в своей колонке «Голос Мордора».

Журналист, в частности, сравнивает последние события в столице Чехии с разыгранной, как по нотам, русофобской оперой, либретто которой писали явно не в Праги, да и дирижируют ею издалека.

«Наверное потому, что коронавирус, изоляция, карантин, границы закрыты. Дирижер на удаленке. А вот исполнители – местные и очень старательные», — пишет автор, отмечая, что время исполнения этой «оперы» было подобрано с большим смыслом – как раз к 75-й годовщине великой Победы советского народа над фашизмом.

Сделано это, по его словам, было чтобы побольнее ущипнуть Россию.

Увертюрой в этой русофобской опере стало переименование площади Под Каштаны, на которой находится российское посольство в пражском районе Бубенеч, в площадь Бориса Немцова. При том, что в Чехии вряд ли найдется много людей, знающих, кто такой Борис Немцов и в честь чего именно его имя было увековечено таким образом

Следом за этим последовал снос памятника советскому маршалу Ивану Коневу, войска которого освобождали от фашистов Чехословакию, Прагу и концлагерь Освенцим.

Демонтаж памятника местные власти провели во время карантинных ограничений, так как в столице еще осталось много людей, которые помнят и чтут настоящую историю, и с осени 2019 года, когда муниципалитет Праги-6 принял решение о сносе монумента, они не раз выходили на акции протеста. В условиях карантина из-за эпидемии коронавируса, когда гражданам было запрещено выходить из дома и собираться группами, никто из них не смог помешать сносу памятника. При этом даже президент Чехии Милош Земан назвал этот варварский поступок глупостью, но сделать при этом ничего не смог.

После того, как памятник был снесен, авторам «либретто» показалось, что не хватает интриги и драмы, пишет колумнист ФАН. И чешские исполнители, по его словам, не подкачали, распространив лживую информацию о том, что в Чехию якобы из России прибыл специальный убийца, целью которого было отомстить чиновникам, ответственным за снос памятника Коневу. У этого человека, якобы, при себе был саквояж с ядом рицин. Фейк тут же подхватили «честные» британские СМИ и «Радио Свобода», и западная аудитория, конечно, поверила им на слово, не требуя доказательств, которых и не было.

Далее чешским муниципалам было важно показать, что они не только не боятся России, но и наоборот, готовы бороться с ней еще яростнее. С этой целью в одном из районов Праги – Ржепорые – была установлена памятная доска власовцам, которые в мае 1945 года, боясь попасть под советский суд, как предатели, сдались в плен американским союзникам и помогали Пражскому восстанию.

Местные историки сейчас называют этот поступок героическим и уделяют ему гораздо больше внимания, чем освобождению Чехословакии и Праги войсками маршала Конева.

Однако, как бы к этому не относились современные чехи, власовцы остаются предателями, которые добровольно встали на сторону фашистов и воевали против собственной страны, и этот позор, так же как и вина за преступления нацизма, не могут быть смыты с них никакими отдельными эпизодами.

«Каков будет у этой симфонии финал – я не знаю. Наверное, он еще пишется. Но могу предположить, что одним из вариантов является очень сильное ухудшение отношений между Чехией и Россией. Ухудшение, невыгодное никому, в первую очередь народу Чехии», — отмечает автор в заключение.

По его словам, все происходящее в Праге делается как будто напоказ и специально перед 9 мая. И в этой ситуации наибольший интерес вызывает вопрос, кто же написал либертто к этой опере, и кто дирижирует исполнителями.