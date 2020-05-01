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18:00   1 Мая 2020
Экономика

Цены на нефть начинают расти после восстановления активности на мировых биржах

Цены на нефть начинают расти после восстановления активности на мировых биржах

Стоимость июньских фьючерсов на нефть основных марок начинает расти после недолговременного спада котировок. Рынок оценивает серьезность сделки формата ОПЕК+ и готовится к скорому восстановлению спроса на энергоресурсы.

Утреннее снижение котировок привело к понижению стоимости июньского фьючерса на нефть Brent, однако активность инвесторов позволила восстановить показатели. Сейчас стоимость энергоресурсов последовательно растет на мировых фондовых биржах. Эталонная марка Brent стоит 26,85 доллара за баррель. 

Мировой фондовый рынок реагирует на новости о реализации механизма сокращения добычи нефти в рамках сделки ОПЕК+. Ранее глава "Газпром нефти" Александр Дюков подтвердил, что биржи благосклонно восприняли грядущее снижение количества поставок. Игроки понимают серьезность готовящихся изменений, что позволяет им смелее вкладывать активы в индустрию, которая ранее пережила серьезный обвал.

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Автор: Юлия Яковлева
#brent #цены на нефть #биржи

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