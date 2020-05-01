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17:37   1 Мая 2020
Общество

Пандемия COVID-19 привела к отмене музыкального фестиваля Park Live

Пандемия COVID-19 привела к отмене музыкального фестиваля Park Live

Организаторы фестиваля заявили об отмене мероприятия.

Музыкальный фестиваль Park Live, который должен был состояться в Москве в июле, отменен из-за пандемии коронавирусной инфекции. Как уточнили организаторы мероприятия в официальной группе в "ВКонтакте", в следующем году фестиваль будет идти восемь дней. 

Обладатели билетов на Park Live 2020 смогут использовать их для посещения мероприятия в следующем году. Информацию о возврате средств организаторы обещают предоставить после снятия всех ограничений.

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Автор: Юлия Яковлева
#фестиваль #музыка #коронавирус

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