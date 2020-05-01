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17:25   1 Мая 2020
Общество

Меры против COVID-19 усилят в случае массового нарушения самоизоляции

Меры против COVID-19 усилят в случае массового нарушения самоизоляции

Причину возможного усиления ограничительных мер в России после 12 мая назвала глава Роспотребнадзора Анна Попова.

Нарушение режима самоизоляции во время майских праздников может привести к усилению ограничительных мер, считает Анна Попова. До этого глава Роспотребнадзора отмечала, что соблюдение ряда ограничений позволит россиянам быстрее вернуться к обычной жизни. Президент Российской Федерации Владимир Путин продлил режим нерабочих дней до 12 мая.

Россиян просят оставаться дома на праздниках. По мнению российских властей, текущий период – решающий в борьбе с коронавирусной инфекцией, с которой столкнулся 114 431 гражданин в РФ. А 13 220 людям удалось выздороветь. Некоторые из них проходили лечение в стационарах, к другим медики приходили на дом.

Ближе к лету распространение коронавируса пойдет на спад, считают в Роспотребнадзоре. Однако не исключено, что осенью мир может столкнуться со второй волной COVID-19. Тем не менее, специалисты не могут дать 100% гарантию, что все пойдет именно по такому сценарию.

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Автор: Василий Пименов
#россия #роспотребнадзор #коронавирус

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