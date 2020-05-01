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17:20   1 Мая 2020
Политика

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Международный валютный банк (МВФ) вскоре выдвинет новые требования для предоставления финансирования Украины, заявил депутат Верховной рады Виктор Медведчук.

По его словам, это может произойти по той причине, что Украина находится во внешнем управлении западных стран, пишет ТАСС.

Медведчук отметил, что Киев "любой ценой" пытается получить кредиты от МВФ, хотя даже не знает, на какую сумму может рассчитывать.

Депутат заявил, что Украине следует перестать идти на поводу у международных организаций, в том числе и МВФ, если страна хочет предотвратить разрушение своей экономики.

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Автор: Кристина Мокроусова
#украина #верховная рада #мвф #медведчук

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