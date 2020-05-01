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17:18   1 Мая 2020
Экономика

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Ряд промышленных товаров из-за рубежа нельзя будет приобретать через систему государственных закупок.

Несколько видов зарубежных промтоваров более нельзя приобретать с использованием госзакупок. Соответствующий запрет ввел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Ограничение не распространяется на страны, входящие в Евразийский экономический союз, сообщили в правительстве.

Помимо этого, запрет на зарубежные поставки не затрагивает закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и управления делами президента РФ.

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Автор: Яна Либерман
#россия #еаэс #госзакупки #мишустин

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