Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Ряд промышленных товаров из-за рубежа нельзя будет приобретать через систему государственных закупок.

Несколько видов зарубежных промтоваров более нельзя приобретать с использованием госзакупок. Соответствующий запрет ввел глава Кабмина РФ Михаил Мишустин. Ограничение не распространяется на страны, входящие в Евразийский экономический союз, сообщили в правительстве.

Помимо этого, запрет на зарубежные поставки не затрагивает закупок для ФСБ, ФСО, СВР, внешней разведки Минобороны, Министерства внутренних дел, Национальной гвардии и управления делами президента РФ.