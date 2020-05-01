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Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

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Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

 Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра
Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

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17:07   1 Мая 2020
Общество

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Здоровье президента Российской Федерации Владимира Путина находится под охраной, подчеркнул его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Охрана здоровья главы государства находится на максимальном уровне, заявил заместитель руководителя Администрации президента. По его словам, защитные и профилактические меры значительно усилили после заражения коронавирусной инфекцией премьер-министра Михаила Мишустина. 

Информация об инфицировании главы Кабмина РФ стала известна 30 апреля. Пожелания скорейшего выздоровления уже высказал зампредседателя Совбеза России Дмитрий Медведев. Главный раввин РФ Берл Лазар призвал иудеев молиться за здоровье премьер-министра.

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Автор: Руслан Неглинный
#путин #здоровье #коронавирус

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