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17:04   1 Мая 2020
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Испанская полиция задержала экс-депутата Госдумы РФ

Испанская полиция задержала экс-депутата Госдумы РФ

Российский политик находился в международном розыске.

Задержание бывшего депутата Госдумы совершила гражданская гвардия Испании. Его имя не уточняется.

По данным, РФ заявила об его розыске через Интерпол. Он был обвинен в том, что совершил хищение государственных средств. Депутат взялся за организацию конкурса, на который были выделены бюджетные средства, однако он так и не был организован.  

Политик был задержан в провинции Аликанте. Российский гражданин вел роскошный образ жизни и инвестировал средства в недвижимость. 

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Автор: Руслан Неглинный
#задержание #испания

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