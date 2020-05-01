Испанская полиция задержала экс-депутата Госдумы РФ
Российский политик находился в международном розыске.
Задержание бывшего депутата Госдумы совершила гражданская гвардия Испании. Его имя не уточняется.
По данным, РФ заявила об его розыске через Интерпол. Он был обвинен в том, что совершил хищение государственных средств. Депутат взялся за организацию конкурса, на который были выделены бюджетные средства, однако он так и не был организован.
Политик был задержан в провинции Аликанте. Российский гражданин вел роскошный образ жизни и инвестировал средства в недвижимость.