Китайский коронавирус стал "проклятьем" для Вашингтона и показал, что США не способны противостоять мировым угрозам. Американское издание The American Conservative развеяло легенду об "исключительности" США на фоне пандемии COVID-19.

Авторы материала указывают на неэффективность системы Соединенных Штатов, которая проломилась под влиянием пандемии COVID-19. Коронавирус подорвал веру людей в так называемую "исключительность" США. Лидирующая мировая позиция Вашингтона оказалась "сказкой".

В статье также сообщается, что при помощи "исключительности" Вашингтон скрывал свои противоправные действия и очернял других политиков. При руководстве экс-президента США Барака Обамы эта "исключительность" была связующим звеном для сторонников проамериканских идей.

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