Кошкин заявил, что Россия помогает Сирии данными о коронавирусе

Мероприятия по борьбе с коронавирусом, производимые в Сирии по поручению президента страны Башара Асада, положительно сказываются на ситуации. Об этом заявил эксперт Ассоциации военных политологов Андрей Кошкин.

Беседуя с Федеральным агентством новостей, Кошкин напомнил, что такие методы, как социальное дистанцирование, использование средств защиты и самоизоляция являются важными, но не могут полностью защитить от вируса.

Сейчас сирийское руководство обеспокоено из-за ситуации с коронавирусом и это понятно, ведь инфекция угрожает более 220 государствам мира. Однако результата удается добиться только тем странам, которые вводят карантинные меры, заявил эксперт.

Важную роль играет информация, которую передает сирийским властям российский Центр по примирению враждующих сторон, заявил политолог. Он также подчеркнул, что для победы над COVID-19 необходима эффективная работа властей и высокая гражданская ответственность.