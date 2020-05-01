Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

 Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра
Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

 Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

 Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра
Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

 Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
16:49   1 Мая 2020
Политика

Цивилев с нетерпением ожидает премьеру фильма о российских социологах "Шугалей"

Цивилев с нетерпением ожидает премьеру фильма о российских социологах "Шугалей"

Премьера долгожданного фильма "Шугалей", посвященного российским социологам, состоится 1 мая. Кинокартину покажут на канале НТВ в 21:00 по Москве. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

По словам парламентария, он с нетерпением ждет премьеры фильма "Шугалей", который посвящен российским социологам, выполнявшим свои профессиональные обязанности на территории Ливии.

Стоит напомнить, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига".

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#ливия #цивилев #пнс #Шугалей

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...