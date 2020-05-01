Цивилев с нетерпением ожидает премьеру фильма о российских социологах "Шугалей"

Премьера долгожданного фильма "Шугалей", посвященного российским социологам, состоится 1 мая. Кинокартину покажут на канале НТВ в 21:00 по Москве. Об этом сообщил депутат Законодательного собрания Петербурга Алексей Цивилев.

По словам парламентария, он с нетерпением ждет премьеры фильма "Шугалей", который посвящен российским социологам, выполнявшим свои профессиональные обязанности на территории Ливии.

Стоит напомнить, что российские социологи Максим Шугалей и Самер Суэйфан были захвачены террористами нелегитимного Правительства национального согласия (ПНС) Ливии и удерживаются в неофициальной тюрьме "Митига".