Британская медсестра рассказала о спасении 13 пожилых людей с COVID-19

Свое 86-летние отпраздновал один из спасенных пациентов в тот же день, когда больница в своих стенах объявила о победе над коронавирусом.

Британская медсестра на протяжении 20 лет работала в больнице в городе Лестер графства Лестершир. Опыт, который она получила во время вспышки свиного гриппа в 2009 году, помог ей спасти жизни многим пожилым людям, заразившимся коронавирусом.

Более 10 пациентов с признаками деменции находились в доме престарелых в Ноттингеме графства Ноттингемшир. Медик подала идею выделить отдельную палату для тех, у кого фиксируют одинаковые симптомы. Туда поместили 13 человек. Медперсонал обеспечил им эффективный уход. Врачи мониторили состояние больных и ухаживала за ними по очереди. Это привело к тому, что всех пациентов удалось спасти. Один из них в скором времени отпраздновал свое 86-летие.