Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов под Белгородом

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе. Очевидцы поделились уникальными кадрами произошедшего в Сети.

Очевидцы поделились первыми кадрами произошедшего инцидента на территории Белгородской области. Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Видео с места произошедшего было опубликовано в Сети. На удивительных кадрах можно наблюдать, как два вагона пассажирского поезда наклонились и стоят. По предварительными данным, инцидент произошел во время движения железнодорожного транспорта по запасному пути.

Специалисты работают на месте случившегося. Сотрудники МЧС сообщили об отсутствии пострадавших в результате произошедшего.