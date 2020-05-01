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16:40   1 Мая 2020
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Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов под Белгородом

Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов под Белгородом

Пассажирский поезд сошел с рельсов в Старом Осколе. Очевидцы поделились уникальными кадрами произошедшего в Сети.

Очевидцы поделились первыми кадрами произошедшего инцидента на территории Белгородской области. Два вагона пассажирского поезда сошли с рельсов.

Видео с места произошедшего было опубликовано в Сети. На удивительных кадрах можно наблюдать, как два вагона пассажирского поезда наклонились и стоят. По предварительными данным, инцидент произошел во время движения железнодорожного транспорта по запасному пути.

Специалисты работают на месте случившегося. Сотрудники МЧС сообщили об отсутствии пострадавших в результате произошедшего. 

 

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Автор: Яна Либерман
#поезд #белгород

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