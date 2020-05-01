Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин России Берл Лазар выступил с призывом к иудеям своей общины. Он попросил верующих помолиться за здоровье премьер-министра РФ Михаила Мишустина, который заболел коронавирусом.

Берл Лазар призвал всех иудеев просить у господа исцеления для руководителя кабмина Михаила Мишустина. В своем обращении Берл Лазар процитировал фразу из талмудического трактата "Пиркей авот", сообщает РИА Новости. Согласно тексту трактата, иудеи должны молиться за благополучие правительства.

Лазар также попросил у бога скорейшего выздоровления для Мишустина, окончания пандемии и сохранения здоровья и сил для всех граждан, сообщает пресс-служба главного раввина РФ. Лидер иудеев России лично направил премьер-министру письмо с пожеланием здоровья и скорейшего выздоровления.

Публично пожелал здоровья и победы над COVID-19 Мишустину и заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев. Президент России Владимир Путин выразил благодарность главе кабмина за работу и предложил ему продолжать свою деятельность дистанционно, если самочувствие будет позволять.