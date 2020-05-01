Полиция Алтая помогла рожающей женщине добраться до больницы

Правоохранители спасли жизнь рожающей на дороге женщине со схватками. Алтайские сотрудники правопорядка оперативно отреагировали и спасли жизнь роженицы и ее ребенка.

Стажер на должность инспектора и старший инспектор ГИБДД МВД по Республике Алтай находились на службе, когда с ним обратился за помощью автомобилист. Мужчина сообщил, что в его машине находится рожающая женщина.

Гражданка испытывала ужасающие боли от схваток и могла родить ребенка в любую минуту. Автомобилист сообщил, что женщине необходимо добраться до медучреждения в короткие сроки и попросил правоохранителей посодействовать произошедшему.

Бдительные сотрудники оперативно отреагировали и сопроводили автотранспортное средство до следующего экипажа, который помог добраться жителям Алтая до перинатального центра. Женщина родила своего пятого ребенка через 20 минут после приезда в родильный дом.