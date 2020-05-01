Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

 Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра
Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

 Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

Песков заявил о максимальной защите здоровья Путина

 Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра

Главный раввин РФ призвал иудеев молиться о выздоровлении премьер-министра
Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

Медведчук заявил, что МВФ вскоре выдвинет новые условия для финансирования Украины

 Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок

Мишустин ввел запрет на приобретение зарубежных промтоваров через систему госзакупок
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
16:15   1 Мая 2020
Категория

Полиция Алтая помогла рожающей женщине добраться до больницы

Полиция Алтая помогла рожающей женщине добраться до больницы

Правоохранители спасли жизнь рожающей на дороге женщине со схватками. Алтайские сотрудники правопорядка оперативно отреагировали и спасли жизнь роженицы и ее ребенка.

Стажер на должность инспектора и старший инспектор ГИБДД МВД по Республике Алтай находились на службе, когда с ним обратился за помощью автомобилист. Мужчина сообщил, что в его машине находится рожающая женщина.

Гражданка испытывала ужасающие боли от схваток и могла родить ребенка в любую минуту. Автомобилист сообщил, что женщине необходимо добраться до медучреждения в короткие сроки и попросил правоохранителей посодействовать произошедшему.

Бдительные сотрудники оперативно отреагировали и сопроводили автотранспортное средство до следующего экипажа, который помог добраться жителям Алтая до перинатального центра. Женщина родила своего пятого ребенка через 20 минут после приезда в родильный дом.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#полиция #алтай #добро #роженица

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...