ФАС выявила нарушение правил оптовой продажи медицинских масок в Подмосковье

Мониторинг Федеральной налоговой службы выявил грубое нарушение ценообразования на защитные маски в Московской области. Компания-поставщик делала наценку на продукт в 957%, сообщила пресс-служба ведомства.

Действующая на территории Подмосковья оптовая компания "ВИТТА компани" закупила трехслойные защитные маски по 7,29 рублей за штуку, после чего предложила их розничным продавцам с десятикратной наценкой. Факт нарушения законодательства был выявлен Федеральной антимонопольной службой в рамках регулярного мониторинга рынка, сообщает ТАСС.

Сотрудники ведомства провели проверку и выявили факт нарушения при поставках фармацевтических средств. В период пандемии коронавирусной инфекции ряд товаров, в том числе медицинские маски, должны оставаться доступными населению, в связи с чем было введено ограничение на необоснованное завышение цен.