Положительный тест на COVID-19 оказался у годовалого ребенка с Кубани

Новые случаи заражения COVID-19 появились за последний день в Краснодарском крае, в том числе инфекцию выявили у годовалого малыша.

Число заболевших COVID-19 в Краснодарском крае взросло на 66 за последние сутки. Всего за период пандемии заразились 1 083 человека.

Диагноз COVID-19 подтвердился у четырех детей, среди них есть годовалый малыш. Положительный тест оказался у 14 жителей Краснодара. В Сочи заболели 9 человек, в том числе инфицирован 14-летний подросток. 7 человек заболели в Новороссийске, среди которых ребенок 5 лет.

Количество выздоровевших составляет 277 человек, среди них 33 ребенка. 26 пациентов находятся в тяжелом состоянии, они подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.