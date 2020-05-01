В Project Syndicate рассказали о надвигающейся «Очень Великой депрессии»

Перед миром сейчас стоят десять глобальных проблем, часть из которых, возможно, будет устранена к 2030-м годам, благодаря развитию технологий и компетентным решениям политических лидеров, но перед этим всем необходимо понять, как мы будем переживать «Очень Великую депрессию», на пороге которой стоим.

Об этом пишет американское издание Project Syndicate, приводя мнение профессора экономики из школы бизнеса Штерна в Нью-Йоркском университете Нуриэля Рубини.

По словам профессора, после финансового кризиса 2008 года мировую экономику наполнили риски и дисбалансы, которые в последствии усугубились в результате политических ошибок. Правительства стран не устраняли те структурные проблемы, которые вскрылись во время финансового краха и последовавшей за ним рецессии, а откладывали принятие необходимых решений, создавая тем самым новые серьезные риски, сделавшие очередной кризис неизбежным.

Теперь, после начала нового кризиса, никуда не девшиеся старые угрозы обострились, говорит Рубани.

«К сожалению, даже если нынешняя «Очень Великая рецессия» приведет к слабому, U-образному восстановлению экономики уже в этом году, за ней последует резкий обвал L-образной «Очень Великой депрессии» в ближайшем десятилетии. Ее причиной станут десять зловещих и весьма рискованных трендов», — отмечает эксперт.

Первый тренд, по его словам, касается дефицита государственных бюджетов, а также таких рисков, как долги и бюджеты. Правительства, пытаясь справиться с кризисом, вызванным эпидемией коронавируса, принимают решения, ведущие к колоссальному дефициту бюджетов, и делают этот в то время, когда государственный долг многих стран и так находится на высоком или даже непосильном уровне.

Кроме того, огромными непосильными долгами обрастает и частный сектор, что в перспективе ведет к массовым банкротствам и дефолтам. В сочетании с резким ростом госдолга приведет тому, что на этот раз восстановление экономики будет анемичным, чем после Великой рецессии 2008 года.

Второй фактор касается развитых стран – это демографическая «бомба замедленного действия».

«Кризис, вызванный Covid-19, показал, что в системы здравоохранения надо направлять намного больше бюджетных средств, а всеобщий доступ к услугам здравоохранения и другим важным общественным благам являются необходимостью, а не роскошью», — напомнил экономист.

При этом, по его словам, большая часть развитых стран представляет из себя стареющее общество, а это значит, что увеличение подобных трат в будущем приведет к увеличению скрытых долгов, недофинансированных сегодня систем социального страхования и здравоохранения.

Третьей проблемой является повышение риска дефляции, так как текущий кризис привел не только к глубокой рецессии, но и к огромным излишкам на рынке товаров и труда (неиспользуемые мощности и машины, а также безработица). Кроме того, кризис привел к обрушению цен на сырье.

«Это делает вероятной дефляцию долга, что увеличивает риски неплатёжеспособности», — отмечает Рубани.

Четвертый фактор, по его словам, вытекает из предыдущего – это снижение стоимости валюты.

«Центральные банки будут пытаться бороться с дефляцией и стараться не допустить резкого роста процентных ставок (из-за колоссального увеличения долга), поэтому монетарная политика будет становиться все более нетрадиционной и чреватой серьёзными последствиями», — пишет экономист.

В скором будущем правительство будут монетизировать бюджетный дефицит, пытаясь предотвратить депрессию и дефляцию, но со временем ускорение деглобализации, возобновление политики протекционизма и регулярные шоки на стороне рыночного предложения неизбежно приведут к стагнации.

Пятой проблемой станут радикальные цифровые перемены в экономике.

«В условиях, когда миллионы людей будут терять свои рабочие места или работать, но зарабатывать меньше, разрыв в размерах доходов и богатства в экономике XXI века будет только увеличиваться, — говорит Рубани. — Для защиты от будущих шоков в производственных цепочках компании в развитых странах будут возвращать своё производство из регионов с низкими издержками в свои страны, где издержки выше».

Однако, по его словам, этот шаг не принесет пользы работникам в этих странах, так как лишь приведет к ускорению автоматизации и создаст понижающее давление на заработную плату, вызывая в итоге разгорание ксенофобии, национализма и популизма.

Шестой проблемой станет деглобализация. В условиях пандемии тенденции фрагментации, очевидные и до этого, ускоряются. Большинство стран попытаются защитить свои компании и своих трудящихся, усиливая протекционистские меры, наблюдая за разрывом связей между США и Китаем.

«После пандемии мир будет характеризоваться ужесточением ограничений на передвижение товаров, услуг, капитала, труда, технологий, данных и информации, — предсказывает экономист. — Это уже происходит в таких секторах, как фармацевтика, производство медицинских материалов и оборудования, а также продовольствия: в ответ на кризис правительства ограничивают экспорт продукции этих отраслей и принимают другие протекционистские меры».

Этот тренд усилит нарастающее недовольство демократией – седьмой фактор. Обычно лидеры-популисты используют в своих целях увеличение неравенства, безработицу и слабую экономику.

«В условиях возросшей экономической нестабильности появится мощный импульс объявить иностранцев виновниками кризиса. Как рабочие, так и широкие слои среднего класса окажутся более податливы к риторике популистов, особенно к их предложениям ограничить миграцию и внешнюю торговлю», — считает Рубани.

Отдельным – восьмым – фактором станет геостратегическое противостояние Китая и США. Трамп уже сейчас пытается переложить на Пекин ответственность за пандемию, а китайские власти в ответ будут заявлять об американском заговоре, целью которого является помешать мирному подъему КНР. Американско-китайские связи будут разорваны во всех сферах – торговле, технологиях, инвестициях, данных и также в монетарных отношениях.

«Хуже того, дипломатический разрыв создаст условия для начала новой холодной войны между США и их противниками, причем не только Китаем, но и Россией, Ираном и Северной Кореей», — полагает экономист.

Девятым риском можно назвать приближающиеся президентские выборы в США, перед которыми можно ждать новых тайных киберопераций, потенциально ведущих к реальным боевым стычкам. Технологии являются ключевым оружием в борьбе за контроль над отраслями в будущем, а значит американский частный технологический сектор будет все глубже интегрироваться в промышленный комплекс нацбезопасности США.

Нельзя игнорировать и последний – десятый риск – изменения в экологии, который, как показала эпидемия коронавируса, способны вызвать такой экономический хаос, на который был не способен кризис финансовый.

«Регулярно повторяющиеся эпидемии (ВИЧ с 1980-х годов, SARS в 2003-м, грипп H1N1 в 2009-м, MERS в 2011-м и Эбола в 2014–16 годах) являются, как и изменение климата, по своей сути, рукотворными катастрофами: они порождаются низкими медицинскими и санитарными стандартами, злоупотреблением природными системами, а также возросшей взаимосвязанностью в глобализированном мире», — пишет Рубани.

В будущем эпидемии, а также разные паталогические проявления изменения климата начнут повторяться все чаще, протекать более тяжело и требовать все больших затрат.

Все эти десять факторов, подчеркивает экономист, были заметны и до нынешней пандемии, но теперь они грозят обернуться «идеальным штормом» и отправить мировую экономику в «десятилетие отчаяния».