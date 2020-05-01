Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

Россия подходит к рубежу в ситуации с COVID-19, заявил министр здравоохранения страны Михаил Мурашко.

Ответственное поведение россиян — это самое важное в текущих условиях, считает глава Минздрава РФ. Гражданам следует оставаться дома. Так пандемию удастся остановить, уверен Михаил Мурашко. Сейчас почти во всех регионах страны действует режим самоизоляции.

Гражданам рекомендуется оставаться дома, выходить на улицу стоит лишь в случае острой необходимости: например, чтобы купить продукты или лекарства. Кроме того, можно выходить из дома для прогулок с животными, а также для поездок на работу. При любых недомоганиях следует вызывать медиков на дом.

Сейчас в стране выявлен 114 431 случай коронавирусной инфекции. По числу заболевших лидируют Москва, Подмосковье и Петербург. В российской столице заболели 57 300 человек, 5766 горожан выздоровели. Некоторые больные лечатся на дому.