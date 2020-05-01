Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин

Представители фракции "Слуга народа" в парламенте Украины нарушили введенный из-за коронавируса карантин. Депутаты отправились в один из столичных ресторанов, где устроили застолье, пишут СМИ.

Соратники президента Украины Владимира Зеленского предавались чревоугодию в заведении под названием "Монтекки Капулетти". Один из владельцев названного ресторана — тесть бывшего секретаря СНБО Александра Турчинова — Владимир Белыба, пишет РИА Новости.

Заведение общепита в период пандемии перешло на другой режим работы. Еда доставлялась клиентам на дом. Тем не менее депутаты Верховной рады получили возможность устроить застолье непосредственно в ресторане.

Заместитель главы МВД Украины Антон Геращенко, который проживает в том же доме, где находится "Монтекки Капулетти", вызвал наряд полиции на место происшествия. Однако нарушители карантина успели скрыться до приезда правоохранителей.