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15:55   1 Мая 2020
Россия

КПРФ нарушила постановление об обязательном ношении масок на маевке в Петербурге

КПРФ нарушила постановление об обязательном ношении масок на маевке в Петербурге

Члены регионального отделения КПРФ Санкт-Петербурга нарушили введенный для предотвращения распространения коронавируса «масочный режим». Коммунисты, не соблюдая меры предосторожности, провели маевку рядом с проходной завода «Северная верфь».

«Беззащитная маевка»

Представители петербургского отделения КПРФ устроили первомайскую акцию недалеко от проходной судостроительного завода «Северная верфь», в районе Путиловской верфи. Место выбрано символичное, именно там 5 мая 1891 года группа социал-демократов марксиста Михаила Бруснева провела первую маевку, на которую вышли около 100 рабочих.

КПРФ вывела всего 10 человек, включая лидера коммунистической фракции в Заксобрании Санкт-Петербурга Ольгу Ходунову. Активисты произнесли краткие праздничные речи, а также возложили цветы к стеле, установленной на месте первой маевки. По сообщениям СМИ, коммунисты были без масок.

И тем самым нарушили постановление губернатора Санкт-Петербурга Александра Беглова. Согласно которому гражданам не рекомендуется выходить на улицы города без масок, респираторов и иных изделий, обеспечивающих защиту органов дыхания.

Указ № 269  о введении так называемого «масочного режима» был подписан 29 апреля 2020 года и размещен на официальном сайте губернатора. Рекомендация по использованию СИЗ предложена для снижения темпов распространения COVID-19 и понижения уровня нагрузки на систему здравоохранения города. Простой совет, здравый смысл и невысокая стоимость изделий должны помочь жителям Петербурга снизить риск заболевания коронавирусом.

Дурной пример – заразителен

Игнорирование коммунистами рекомендаций и требований безопасности в сложившейся ситуации может послужить дурным примером. Политики, за которыми идут люди и с которых граждане берут пример, показали, что правила можно нарушать, чем подвергли себя и окружающих опасности заражения.

Особенно в контексте наличия информации от врачей, что коронавирус может протекать бессимптомно. Фактически такое поведение может подтолкнуть граждан к игнорированию правил и мер безопасности. Традиционный электорат КПФР – пенсионеры. Именно они находятся в группе риска, большинство умерших пациентов с коронавирусом – пожилые люди.

Коммунисты уже столкнулись с проблемой заражения членов  партии коронавирусом, в том числе после организации собственных массовых мероприяйти, тем страннее их решение и дальше игнорировать меры безопасности.

КПРФ 22 апреля провела праздничные акции в честь дня рождения Владимира Ленина по всей России. На следующий день коронавирус обнаружили у главы татарстанского отделения КПРФ Хафиза Миргалимова. Он руководил мероприятием в Казани. Без маски. В настоящее время татарстанский коммунист находится на самоизоляции. А после московской акции COVID-19 диагностировали у депутатов Леонида Калашникова и Дмитрия Новикова.

Геннадий Зюганов в интервью «Политике сегодня» заявил, что «вирус грызет только тех, кто его боится, а людей смелых, храбрых, достойных». В свою очередь член партии Юрий Афонин сказал, что нарушение самоизоляции ради возложения цветов и почтения памяти Ленина оправдано в том случае, если мероприятие не будет носить массовый характер.

Некоторая какофония в звучащих из красного лагеря заявлениях может быть связана с банальным отсутствием единой позиции. Причиной чему служит передел власти внутри партии, о котором говорят эксперты. Категоричный и резкий в высказываниях лидер ЛДПР Владимир Жириновский предложил не критиковать коммунистов, а попросту посадить.

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Автор: Олег Королев
#кпрф #первомай #коронавирус

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