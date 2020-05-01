Украина потратит 150 млн долларов Всемирного банка на борьбу с кризисом

Украина получит от Всемирного банка 150 млн долларов, это подтвердили в финансовом ведомстве страны. До 2022 года эти средства будут перечисляться на реализацию социальных проектов, поддержку населения и развития медицины.

Совет директоров Всемирного банка принял решение направить дополнительные средства украинским властям в рамках совместного проекта по модернизации страны. Минфин намерен реализовать еще 150 млн долларов — большая часть средств пойдет на выполнение социальных обязательств перед гражданами. До 2022 года деньги будут перечисляться малоимущим, инвалидам и пенсионерам.

Единовременные выплаты планируется направить украинцам, пострадавшим от пандемии коронавирусной инфекции. Также денег должно хватить на поддержание сферы здравоохранения, которая оказалась под ударом во время кизиса.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что страна остро нуждается в помощи международных организаций. Киев ждет новых кредитов от МВФ — без них национальной экономике угрожает дефолт.