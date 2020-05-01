США ожидают выполнения сингапурских договоренностей, несмотря на "пропажу" Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп надеется, что сингапурские договоренности, связанные с ядерным оружием, будут выполнены, несмотря на отсутствие информации о местонахождении лидера КНДР Ким Чен Ына.

Помпео отметил, что "пропажа" Ким Чен Ына является необычным случаем для США, но они продолжают мониторить ситуацию и ждать новостей по этому поводу, пишет ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся перед публикой с 11 апреля, что во всем мире породило слухи о возможном ухудшении состояния здоровья корейского деятеля.

Трамп ранее заявил, что у него имеются представления о состоянии Ким Чен Ына, но пока рано о них говорить. По его словам, спустя время, люди сами все узнают.