Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

 Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ

Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ
Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

 Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин

Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

 Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ

Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ
Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

 Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин

Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
14:55   1 Мая 2020
Политика

США ожидают выполнения сингапурских договоренностей, несмотря на "пропажу" Ким Чен Ына

США ожидают выполнения сингапурских договоренностей, несмотря на "пропажу" Ким Чен Ына

Президент США Дональд Трамп надеется, что сингапурские договоренности, связанные с ядерным оружием, будут выполнены, несмотря на отсутствие информации о местонахождении лидера КНДР Ким Чен Ына.

Помпео отметил, что "пропажа" Ким Чен Ына является необычным случаем для США, но они продолжают мониторить ситуацию и ждать новостей по этому поводу, пишет ТАСС.

Лидер КНДР Ким Чен Ын не появлялся перед публикой с 11 апреля, что во всем мире породило слухи о возможном ухудшении состояния здоровья корейского деятеля.

Трамп ранее заявил, что у него имеются представления о состоянии Ким Чен Ына, но пока рано о них говорить. По его словам, спустя время, люди сами все узнают.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#сша #кндр #ким чен ын #помпео

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...