Директор НИИ им. Склифосовского назвал убийственную особенность коронавируса

Одна из особенностей коронавирусной инфекции заключается в длительном инкубационном периоде, во время которого болезнь не проявляет себя яркими симптомами, заявил директор НИИ имени Склифосовского, член-корреспондент РАН Сергей Петриков.

Человек, инфицированный COVID-19, может на протяжении трех недель чувствовать себя вполне хорошо, отметил Петриков. Однако в определенный момент состояние пациента резко ухудшается — в таком случае вполне вероятен даже летальный исход. Глава НИИ Склифосовского обратился к россиянам с просьбой "перетерпеть" режим самоизоляции, пишет RT.

По словам медика, людям, которые сами не боятся заразиться, стоит подумать об окружающих, в том числе и о врачах. Они, как отметил Петриков, инфицируются во время своей работы и так же, как и остальные могут умереть, покинув свои семьи. За последние сутки число зараженных граждан в РФ выросло до 114 431. Более 13 тысяч россиян успешно побороли инфекцию. Умерло 1169 пациентов с диагнозом COVID-19.

Коронавирусную инфекцию ранее обнаружили у премьер-министра Михаила Мишустина. Официальное подтверждение этого появилось 30 апреля. Здоровья и скорейшего выздоровления ему пожелал заместитель председателя Совета безопасности Российской Федерации Дмитрий Медведев.