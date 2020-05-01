Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ

Эксперт Алексей Анпилогов пояснил причину стремления американских военных усилить инфраструктуру НАТО у российских границ.

Факт того, что в Соединенных Штатах планируют выделить дополнительные 49 миллионов долларов на развитие инфраструктуры НАТО в государствах Прибалтики не остался без внимания российских экспертов. Так, в эфире радио Sputnik глава фонда «Основание», а также политолог Алексей Анпилогов прокомментировал заявку Инженерного корпуса Сухопутных войск США в Европе, согласно которой на территории Литвы, Латвии и Эстонии планируется строительство новых и восстановление старых казарм, аэродромов, складов, железнодорожных путей, а также других объектов военного назначения в приграничном с РФ регионе.

При этом эксперт указал на то, что «российская угроза» является уже привычным для США и НАТО предлогом для наращивания своих войск в Европе.

«Это такая дежурная страшилка, что сейчас вот-вот состоится или аннексия Прибалтики, или ее подчинение каким-то другим способом», — прокомментировал ситуацию Анпилогов. При этом, по его словам, Пентагон всеми силами стремится создать России «тот же образ врага, который существовал во время холодной войны, когда все считали, что танки с территории ГДР по «фульдскому коридору» промчатся до Ла-Манша и чуть ли не до Лондона». Таким образом, сейчас можно наблюдать, что Запад не только помнит страшилку о «фульдском коридоре», которым мог воспользоваться Советский Союз в прошлом, но и предпринимает активные попытки использовать аналогичные страхи европейцев в борьбе против современной России. «Пока это касается инфраструктуры, но эта переброска сил, она напоминает о том фантоме, который постоянно будируется командованием НАТО и отдельными государствами», — пояснил эксперт.

Резюмируя ситуацию, Анпилогов указал на то, что российской стороне стоит с опаской относиться к подобным инициативам американцев, которые и так уже получили возможность наблюдать за РФ с территории Прибалтики, а теперь стремятся создать в этом регионе новый плацдарм для сил НАТО.

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