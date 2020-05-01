Немецкий регулятор собирается отказать "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

Немецкая сторона объясняет, что "Северный поток — 2" не получит иммунитет к газовой директиве ЕС, так как "не выполняет условия об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил".

Стороны должны донести немецкому регулятору о своей позиции до 8 мая. После этого регулятор в короткое время заявит о своем точном решении. Ранее ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран.