Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

 Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ

Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ
Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

 Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин

Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

Минздрав РФ сообщил, что страна подходит к рубежу в борьбе с коронавирусом

 Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ

Запад помнит страшилку о «фульдском коридоре» в борьбе против РФ
Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

 Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин

Депутаты из партии Зеленского устроили застолье в карантин
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
14:40   1 Мая 2020
Политика

"Северному потоку — 2" будет отказано в иммунитете к газовой директиве Евросоюза

"Северному потоку — 2" будет отказано в иммунитете к газовой директиве Евросоюза

Немецкий регулятор собирается отказать "Северному потоку — 2" в иммунитете к газовой директиве Евросоюза, сообщает Handelsblatt.

Немецкая сторона объясняет, что "Северный поток — 2" не получит иммунитет к газовой директиве ЕС, так как "не выполняет условия об энергетическом хозяйстве ФРГ для освобождения от правил".

Стороны должны донести немецкому регулятору о своей позиции до 8 мая. После этого регулятор в короткое время заявит о своем точном решении. Ранее ЕС решил распространить действие газовой директивы на газопроводы, которые заходят на территорию союза из третьих стран. 

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Яна Либерман
#ес #северный поток #газовая директива

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...