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14:19   1 Мая 2020
Политика

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Похищение российских ученых Максима Шугалея и Самера Суэйфана террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии произошло при участии американских спецслужб. Об этом заявил глава ФЗНЦ Александр Малькевич.

Беседуя с Федеральным агентством новостей в пятницу, 1 мая, Малькевич рассказал, что Максима и Самера схватили на рассвете 17 мая. Очевидцы похищения увидели пять джипов с вооруженными людьми, некоторые из них говорили на английском языке.

Ливийские источники и свидетели происшествия упомянули о некоем Рэймонде Мэттоксе. Выяснилось, что человек по прозвищу Рэй периодически приезжал в "Митигу" — неофициальную тюрьму, которая "славится" пытками и убийствами. Именно там незаконно удерживают российских социологов.

Журналисты ФАН выяснили, что человек с таким же именем и фамилией работает начальником управления безопасности сотрудничества посольства США в Тунисе.

Мэттокс фактически является "правой рукой" генерала Стивена Таунсенда в Ливии, которого американцы назначили для борьбы с РФ в Африке. Именно его подозревают в похищении Шугалея и Суэйфана. 

Напомним, 1 мая 2020 года на телеканале НТВ в 21.00 состоится премьера фильма "Шугалей". Картина призвана обратить внимание мировой общественности на незаконное заточение российских социологов в тюрьме.

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Автор: Кристина Мокроусова
#африка #Шугалей

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