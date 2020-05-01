Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

 Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

 Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

 Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

 Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
14:02   1 Мая 2020
Категория

Экс-кандидат в депутаты Анапы пытался откупиться от уголовки, лишившись 6 млн рублей

Экс-кандидат в депутаты Анапы пытался откупиться от уголовки, лишившись 6 млн рублей

Бывший кандидат в депутаты Анапы попался на уловки мошенников и отдал им 6,3 миллиона рублей. За эту сумму ему обещали замять уголовное дело.

Пострадавший от действий мошенников обратился в полицию, где рассказал, что с декабря 2019 года трое мужчин обманом вытянули 6,3 миллиона рублей. Бывшему кандидату в депутаты обещали закрыть возбужденное против него уголовное дело. В итоге мужчина остался без денег. Полицейские ведут проверку.

Как сообщил источник "360" в правоохранительных органах, сейчас бизнесмен находится в Сербии из-за коронавируса. Какое именно дело хотел замять бывший кандидат в депутаты Анапы, не уточняется.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Кристина Мокроусова
#сербия #анапа #депутат #мошенники #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...