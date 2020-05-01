Экс-кандидат в депутаты Анапы пытался откупиться от уголовки, лишившись 6 млн рублей

Бывший кандидат в депутаты Анапы попался на уловки мошенников и отдал им 6,3 миллиона рублей. За эту сумму ему обещали замять уголовное дело.

Пострадавший от действий мошенников обратился в полицию, где рассказал, что с декабря 2019 года трое мужчин обманом вытянули 6,3 миллиона рублей. Бывшему кандидату в депутаты обещали закрыть возбужденное против него уголовное дело. В итоге мужчина остался без денег. Полицейские ведут проверку.

Как сообщил источник "360" в правоохранительных органах, сейчас бизнесмен находится в Сербии из-за коронавируса. Какое именно дело хотел замять бывший кандидат в депутаты Анапы, не уточняется.