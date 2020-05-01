Ситуация в Сирии: ловушки боевиков против САА сработали в Даръа и Хомсе

Террористы в районе расположения американской военной базы совершили ряд успешных нападений на правительственные войска Сирии.

Наличие базы армии США «Ат-Танф» на юге Сирии приводит лишь к дестабилизации обстановки в стране и мешает правительственным войскам страны окончательно добить оставшихся террористов из «спящих ячеек» запрещенной в РФ организации «Исламское государство» (ИГ). Так, согласно сообщению «Федерального агентства новостей», ссылающегося на арабские источники, в провинциях Даръа и Хомс успешно сработали ловушки боевиков против бойцов Сирийской арабской армии (САА).

В восточной части провинции Хомс в результате минной ловушки, организованной террористами в окрестностях станции Т-3, расположенной юго-восточнее Пальмиры, на самодельном взрывном устройстве был подорван автомобиль САА. По предварительным данным, в результате данной террористической атаки погибли четыре военнослужащих сирийской армии. Предположительно к атаке причастны джихадисты ИГ, нашедшие прибежище на территории оккупированной американскими войсками южной части провинции.

Также из подконтрольных ИГ медиаресурсов стало известно о новой ловушке террористов для бойцов САА в провинции Даръа. Сообщается, что в результате заранее спланированного внезапного нападения джихадистов на востоке провинции были убиты несколько солдат сирийской армии. Помимо этого, под огнем боевиков погибло несколько бывших членов незаконных вооруженных формирований, которые уже успели примириться с Дамаском.

До настоящего момента официальные власти еще не успели подтвердить опубликованную террористами информацию. При этом источником указывается на то, что ранее боевики заявляли об убийстве ими у поселения Аль-Кахиль одного солдата САА. Однако позднее эта информация не подтвердилась.

Ранее курдские боевики SDF в провинции Дейр-эз-Зор были атакованы неизвестными вооруженными лицами.