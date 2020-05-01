МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

Музыканты из оркестра московской полиции решили поддержать медиков, добровольцев и сотрудников всех ведомств, объединенных борьбой с коронавирусной инфекцией, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Представитель силового ведомства отметила самоотверженный труд медицинских работников и выразила от лица МВД благодарность волонтерам, которые в трудное время приходят на помощь нуждающимся. Музыканты из столичного оркестра полиции записали видеоролик врачам и добровольцам, сообщает "МВД МЕДИА".

Ирина Волк добавила, что при объединении усилий полиции, медиков, различных ведомств и добровольческих организаций будет сделано все возможное для восстановления привычной жизни в нашей стране. Представитель МВД призвала россиян помочь в этом и не нарушать режим самоизоляции.

Московский госпиталь МВД получит 150 млн рублей. Деньги выделит правительство Российской Федерации. Средства пойдут на премии врачам, которые занимаются лечением пациентов с коронавирусной инфекцией. Всего же в России зафиксирован 114 431 случай заражения COVID-19, сообщает официальный портал стопкоронавирус.рф.