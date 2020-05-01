Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

Эксперты федеральной службы предупредили о возможной вспышке коронавирусной инфекции осенью 2020 года.

Спад заболеваемости ожидается летом, заявили в Роспотребнадзоре. Снижение частоты инфицирования COVID-19 при жаркой погоде и большом количестве ультрафиолета очень вероятно, заметили в федеральной службе. По словам сотрудников Роспотребнадзора, это естественно для всех респираторных заболеваний.

Однако коронавирусная инфекция может вернуться осенью, считают специалисты. По мнению экспертов, еще одна волна заболевания вероятно начнется с приходом дождливой погоды, а также выходом россиян на работу и учебу.