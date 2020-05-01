Ветеран ВОВ Корнева из Петербурга начала сбор финансов для заболевших COVID-19 докторов

Ветеран Великой Отечественной войны из Петербурга Зинаида Корнева последовала примеру британца Тома Мура и объявила сбор средств для оказания помощи медикам, заболевшим в процессе работы с коронавирусом.

Женщина вдохновилась примером британского ветерана, которому в апреле этого года исполнилось 100 лет. Бывший солдат сумел собрать 30 миллионов фунтов стерлингов для врачей Великобритании, которые стоят на передовой и изо дня в день помогают пациентам с COVID-19. Том Мур пообещал, что 100 раз обойдет на ходунках свой сад в знак признательности за пожертвования неравнодушных британцев.

Зинаида Корнева записала видеообращение к Муру, в котором восхитилась его историей, сообщает Федеральное агентство новостей. Вдохновившись его примером, она объявила сбор средств на помощь заболевшим коронавирусной инфекцией медикам, а также пообещала связать Муру носки в подарок на день рождения. Для привлечения внимания к благотворительному сбору 98-летняя петербурженка решила рассказывать по одной фронтовой истории в день вплоть до 9 Мая.

Российские доктора вылечили от COVID-19 1601 пациента за последние сутки, передает оперативный штаб по противодействию пандемии. За весь период борьбы с инфекцией на территории РФ от коронавируса вылечилось 13 220 граждан. Последние данные статистики следует отслеживать на портале стопкоронавирус.рф.