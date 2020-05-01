Пик заболеваемости коронавирусом пройдет в течение мая практически во всех регионах России. Об этом заявил кандидат экономических наук, эксперт Центра экономических исследований Агаси Тавадян.

Специалист использовал для расчетов логарифмическую прямую, которая построена на основе статистических данных о числе зараженных.

Так, пик эпидемии в Москве придется на начало мая, а ситуация с коронавирусом окончательно разрешится к августу. Тогда количество инфицированных достигнет 130-170 тыс. человек.

В Санкт-Петербурге пройдет две волны усиления эпидемии, так как в городе существует несколько эпицентров заражения. Обе волны пройдут в течение последнего весеннего месяца.

В Северо-Кавказском федеральном округе и Южном федеральном округе пик заболеваемости придется на вторую половину мая, дал прогноз Тавадян изданию РИА Новости. В Дальневосточном и Поволжском округах наибольшее число зараженных будет зафиксировано в конце того же месяца. На территории Уральского федерального округа усиление эпидемии пройдет в начале июня.