Для того чтобы восстановить мировой рынок нефти, одного лишь факта заключения сделки ОПЕК+ недостаточно. Об это заявил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

В беседе с ИА "Красная Весна" он ответил на вопрос, когда стоит ждать полноценного эффекта от нового соглашения по сокращению добычи нефти. Собеседник агентства отметил, что сделка сможет незначительно снизить избыток предложения на рынке.

Однако этого недостаточно, отметил Хестанов. По его словам, до тех пор, пока мировое сообщество будет наблюдать остановку экономических процессов из-за коронавирусной пандемии, эффект от договоренностей ОПЕК+ будет минимальным. Поэтому ждать каких-либо изменений до снятия карантинных мероприятий бессмысленно.

Кроме того, помимо факта заключения сделки, необходимо понаблюдать, насколько исправно страны-участницы переговоров будут соблюдать достигнутые договоренности, резюмировал экономист.