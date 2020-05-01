Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

 Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

 Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

МВД России поддержало медиков и добровольцев музыкальным видео

 Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью

Роспотребнадзор прогнозирует вторую волну коронавируса осенью
Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

Расследование ФАН подтвердило причастность США к похищению Шугалея в Ливии

 Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти
Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Fitch: коронавирус — катализатор, а не причина экономического кризиса

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона

Бредихин: нападки США против России обернутся против Вашингтона
13:41   1 Мая 2020
Экономика

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Экономист РАНХиГС: Новая сделка ОПЕК+ почти не повлияет на цену нефти

Для того чтобы восстановить мировой рынок нефти, одного лишь факта заключения сделки ОПЕК+ недостаточно. Об это заявил экономист, доцент РАНХиГС Сергей Хестанов.

В беседе с ИА "Красная Весна" он ответил на вопрос, когда стоит ждать полноценного эффекта от нового соглашения по сокращению добычи нефти. Собеседник агентства отметил, что сделка сможет незначительно снизить избыток предложения на рынке.

Однако этого недостаточно, отметил Хестанов. По его словам, до тех пор, пока мировое сообщество будет наблюдать остановку экономических процессов из-за коронавирусной пандемии, эффект от договоренностей ОПЕК+ будет минимальным. Поэтому ждать каких-либо изменений до снятия карантинных мероприятий бессмысленно.

Кроме того, помимо факта заключения сделки, необходимо понаблюдать, насколько исправно страны-участницы переговоров будут соблюдать достигнутые договоренности, резюмировал экономист.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Борис Нестеров
#сделка #цены на нефть #коронавирус

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...