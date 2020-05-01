Сервис для выплаты субсидий малому и среднему бизнесу запустила ФНС

Федеральная налоговая служба (ФНС) России создала специальный сервис, упрощающий выплату субсидий малому и среднему бизнесу в размере МРОТ на каждого сотрудника предприятия в рамках поддержки занятости населения в условиях пандемии коронавируса.

Сервис ФНС начинает работу с 1 мая. С его помощью организации и индивидуальные предприниматели, занятые в пострадавших отраслях экономики, смогут подать заявление на получение субсидий. Чтобы это сделать, необходимо направить заявление через личный кабинет налогоплательщика или по электронной почте.

Размер субсидий зависит от количества работников на предприятии в марте, умноженного на МРОТ, который на данный момент для граждан РФ составляет 12 130 рублей, передает РИА Новости.

Для индивидуальных предпринимателей условия немного другие: к числу работников прибавляется один человек, который и является ИП. Если ИП не имеет наемных работников, то размер субсидии будет равняться одному МРОТ.

Стоит подчеркнуть, что для получения субсидии численность работников не должна быть ниже 90% от их количества в марте. ФНС будет рассматривать заявление на выплату субсидий в течение трех дней.