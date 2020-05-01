Медведев пожелал здоровья заразившемуся коронавирусом Мишустину

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пожелал здоровья премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.

Кроме этого, председатель "Единой России" в этой сложной ситуации пожелал здоровья всем заболевшим людям в РФ, в том числе коллегам в правительстве.

Ранее сообщалось, что Мишустин заразился коронавирусом, о чем он сразу же доложил президенту РФ Владимиру Путину. Глава российского правительства заявил, что в связи с заболеванием принял решение о самоизоляции. Путин также пожелал Мишустину скорейшего выздоровления.