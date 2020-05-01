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13:12   1 Мая 2020
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Дождь помог спасателям локализовать пожары в чернобыльской зоне

Дождь помог спасателям локализовать пожары в чернобыльской зоне

Сильный дождь помог украинским спасателям потушить пожары в лесном массиве у Чернобыльской АЭС и в Житомирской области. Пожарные продолжают работать над локализацией отдельных очагов тления.

Проливной дождь помог украинским пожарным в локализации возгораний лесного массива в Житомирской области и зоне отчуждения Чернобыльской АЭС. Государственная служба по чрезвычайным ситуациям Украины сообщила о продолжении операции по локализации отдельных очагов тления на территории лесного массива. Возгорания потушены, спасатели работают над очагами тления торфяников.

Пожарные создали 1059 километров противопожарных полос. В операции по тушению тлеющих очагов принимают участие 65 единиц спецтехники и 203 человека личного состава пожарной охраны Украины.

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Автор: Борис Нестеров
#украина #пожар #зона

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