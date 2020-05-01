Портнов объяснил, почему власть Зеленского обречена на досрочное окончание

Кадровая политика нынешней украинской власти является полностью случайной, поэтому она вызывает недоверие у населения и, соответственно, ведет к провалу.

Такое мнение в интервью телеканалу «NewsOne» высказал юрист Андрей Портнов, который при президентстве Виктора Януковича, занимал должность заместителя главы его администрации.

«Я кадровую политику власти считаю полностью случайной. Смотрите: бывший премьер-министр назначен у них по случайному стечению обстоятельств. Давайте мы с вами просто проанализируем карту боя на год назад, новый президент Украины до президентства занимался менеджментом шоу бизнеса, это успешный проект, я считаю, что он здесь добился очень серьезных успехов», — отметил Портнов.

Однако, по его словам, ни при каких обстоятельствах Зеленский не мог бы встретиться ни с бывшим премьер-министром Украины, ни с нынешним, также, как и с прошлым и сегодняшним генпрокурором. У них были абсолютно разные сферы интересов, им было бы не о чем говорить, даже если бы что-то их свело.

«Иными словами, я хочу сказать, что эти люди никогда не виделись, никогда не встречались, ничего друг о друге не знали», — подчеркнул юрист.

По его словам, самому Зеленскому и членам его команды власть была доверена случайно, наугад, и они сами таким же образом принимают кадровые решения.

«Им власть доверена наугад, они – случайное совпадение во времени и пространстве. На них пал глаз, потому что кто-то, тоже такой же случайный, шел мимо и сказал: «У меня есть хороший товарищ, он приходится троюродным другом внучатого племянника моей прабабушки, давайте мы его назначим генеральным прокурором, хороший парень… супер, назначаем», — приводит слова Портнова информагентство «ПолитНавигатор».

Потом же, когда выяснилось, что этот человек не справляется, назначили на должность генпрокурора другого человека, теперь на протяжении полутора месяцев не происходит вообще ничего – не возбуждается ни одного уголовного дела, не удовлетворяются общественные запросы.

Все это, по мнению юриста, ведет к стагнации новой украинской власти и досрочному окончанию ее правления.

«Когда мы говорим о кадровой политике, мы должны исходить из того, что это случайная кадровая политика, и на фоне всех, кого предлагал и назначал президент (зеленский), на фоне 90% кадров, Михаил Саакашвили выглядит еще на две головы выше всех их вместе взятых, с результатом работы в Грузии», — добавил Портнов.

В завершение беседы он уточнил, что не является фанатом украинской кадровой политики и ему все равно, возьмут Михаила Саакашивли в правительство или нет. В любом случае, по мнению Портнова, нынешняя власть Украины обречена на резкое падение социологических показателей, на недоверие, стагнацию, полный провал и досрочное завершение правления.