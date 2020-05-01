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15:21   1 Мая 2020
Ближнее зарубежье

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Портнов предрек досрочный уход Зеленского с поста президента

Кадровая политика нынешней украинской власти является полностью случайной, поэтому она вызывает недоверие у населения и, соответственно, ведет к провалу.

Такое мнение в интервью телеканалу «NewsOne» высказал юрист Андрей Портнов, который при президентстве Виктора Януковича, занимал должность заместителя главы его администрации.

«Я кадровую политику власти считаю полностью случайной. Смотрите: бывший премьер-министр назначен у них по случайному стечению обстоятельств. Давайте мы с вами просто проанализируем карту боя на год назад, новый президент Украины до президентства занимался менеджментом шоу бизнеса, это успешный проект, я считаю, что он здесь добился очень серьезных успехов», — отметил Портнов.

Портнов объяснил, почему власть Зеленского обречена на досрочное окончание

Однако, по его словам, ни при каких обстоятельствах Зеленский не мог бы встретиться ни с бывшим премьер-министром Украины, ни с нынешним, также, как и с прошлым и сегодняшним генпрокурором. У них были абсолютно разные сферы интересов, им было бы не о чем говорить, даже если бы что-то их свело.

«Иными словами, я хочу сказать, что эти люди никогда не виделись, никогда не встречались, ничего друг о друге не знали», — подчеркнул юрист.

По его словам, самому Зеленскому и членам его команды власть была доверена случайно, наугад, и они сами таким же образом принимают кадровые решения.

«Им власть доверена наугад, они – случайное совпадение во времени и пространстве. На них пал глаз, потому что кто-то, тоже такой же случайный, шел мимо и сказал: «У меня есть хороший товарищ, он приходится троюродным другом внучатого племянника моей прабабушки, давайте мы его назначим генеральным прокурором, хороший парень… супер, назначаем», — приводит слова Портнова информагентство «ПолитНавигатор».

Портнов объяснил, почему власть Зеленского обречена на досрочное окончание

Потом же, когда выяснилось, что этот человек не справляется, назначили на должность генпрокурора другого человека, теперь на протяжении полутора месяцев не происходит вообще ничего – не возбуждается ни одного уголовного дела, не удовлетворяются общественные запросы.

Все это, по мнению юриста, ведет к стагнации новой украинской власти и досрочному окончанию ее правления.

«Когда мы говорим о кадровой политике, мы должны исходить из того, что это случайная кадровая политика, и на фоне всех, кого предлагал и назначал президент (зеленский), на фоне 90% кадров, Михаил Саакашвили выглядит еще на две головы выше всех их вместе взятых, с результатом работы в Грузии», — добавил Портнов.

Портнов объяснил, почему власть Зеленского обречена на досрочное окончание

В завершение беседы он уточнил, что не является фанатом украинской кадровой политики и ему все равно, возьмут Михаила Саакашивли в правительство или нет. В любом случае, по мнению Портнова, нынешняя власть Украины обречена на резкое падение социологических показателей, на недоверие, стагнацию, полный провал и досрочное завершение правления.

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Автор: Александр Люблинский
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