Старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров умер в 96 лет

Заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров умер на 97-м году жизни. Старейший актер театра им. Вахтангова скончался после продолжительной болезни.

Известный и заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров умер в 96 лет. Старейший актер театра им. Вахтангова скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Некоторое время назад артист перенес инсульт, но до конца своей жизни Евгений Федоров выходил на сцену родного и любимого театра. Пресс-служба театра им. Вахтангова сообщила о трагедии и объявила о прощальной церемонии в честь памяти известного актера.