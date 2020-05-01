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12:59   1 Мая 2020
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Старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров умер в 96 лет

Старейший актер театра им. Вахтангова Евгений Федоров умер в 96 лет

Заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров умер на 97-м году жизни. Старейший актер театра им. Вахтангова скончался после продолжительной болезни.

Известный и заслуженный артист РСФСР Евгений Федоров умер в 96 лет. Старейший актер театра им. Вахтангова скончался после тяжелой и продолжительной болезни.

Некоторое время назад артист перенес инсульт, но до конца своей жизни Евгений Федоров выходил на сцену родного и любимого театра. Пресс-служба театра им. Вахтангова сообщила о трагедии и объявила о прощальной церемонии в честь памяти известного актера. 

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Автор: Кристина Мокроусова
#смерть #актер #артист

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