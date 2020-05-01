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12:41   1 Мая 2020
Общество

РПЦ объяснила решение изменить мозаичное панно в храме Минобороны

РПЦ объяснила решение изменить мозаичное панно в храме Минобороны

Мозаичное панно с изображением первых лиц государства, в том числе президента Владимира Путина, переделают, заявил епископ Клинский Стефан (Привалов).

Речь идет о мозаике, предназначенной для храма оборонного ведомства в подмосковной Кубинке. На мозаичном панно изображены первые лица государства, в том числе президент РФ Владимир Путин. Предварительная дата освящения мозаики не оглашается. Епископ Клинский Стефан (Привалов) заявил, что сдача строителями выполненных работ по главному храму ВС РФ запланирована на 6 мая. 

Ранее СМИ обнародовали снимки мозаики с изображенными на ней первыми лицами государства. Позже появилась информация, что мозаика с изображением президента Владимира Путина в храме Минобороны демонтирована. Об этом сообщило издание "Коммерсантъ".

Храм ВС РФ строится на пожертвования прихожан. Открытие храма планировалось ко Дню Победы, однако церемонию перенесли из-за эпидемиологической ситуации в стране. Точная дата открытия станет известна после нормализации ситуации с пандемией коронавируса. 

 

 

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Автор: Илья Романович
#россия #рпц #мозаика

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