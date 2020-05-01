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Украинцам ограничили въезд к Черному и Азовскому морям в период майских праздников

 Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19
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12:28   1 Мая 2020
Общество

Оперштаб назвал регионы РФ с наибольшим числом зараженных COVID-19

Оперштаб назвал регионы РФ с наибольшим числом зараженных COVID-19

Москва, Московская область и Санкт-Петербург названы лидерами по числу больных с коронавирусом в России, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно последним данным, общее число зараженных в Москве составляет 57 300 человек, в Подмосковье — 12 507, а в Северной столице — 4411 человек. В пятерку российских субъектов с наибольшим количеством инфицированных также попали Нижегородская область (2123) и Республика Дагестан (1553).

Несколько меньше пациентов с COVID-19 за период эпидемии зафиксировано в Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях. Замыкает десятку регионов Калужская область — 1006 случаев заражения. За последние сутки в России подтвердились свыше 7930 случаев новой коронавирусной инфекции.

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Автор: Яна Либерман
#россия #регионы #коронавирус

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