Оперштаб назвал регионы РФ с наибольшим числом зараженных COVID-19

Москва, Московская область и Санкт-Петербург названы лидерами по числу больных с коронавирусом в России, сообщает оперативный штаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Согласно последним данным, общее число зараженных в Москве составляет 57 300 человек, в Подмосковье — 12 507, а в Северной столице — 4411 человек. В пятерку российских субъектов с наибольшим количеством инфицированных также попали Нижегородская область (2123) и Республика Дагестан (1553).

Несколько меньше пациентов с COVID-19 за период эпидемии зафиксировано в Мурманской области, Краснодарском крае, Тульской и Ростовской областях. Замыкает десятку регионов Калужская область — 1006 случаев заражения. За последние сутки в России подтвердились свыше 7930 случаев новой коронавирусной инфекции.