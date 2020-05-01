Украинцам ограничили въезд к Черному и Азовскому морям в период майских праздников

Доступ к курортным зонам у Черного и Азовского морей будут ограничены для украинцев в период майских праздников из-за пандемии COVID-19. Такое решение приняли власти Николаевской и Запорожской областей.

Запрет не коснется спецтранспорта, в том числе экстренных служб и осуществляющих перевозку продуктов питания машин, пишет ТАСС.

Ограничительные меры будут иметь силу до 3 мая включительно, а их соблюдение проконтролируют правоохранительные органы, которые также организуют блокпосты в этих зонах.

На территории Украины зафиксировано более 10 тысяч случаев заражения вирусом COVID-19, 261 из которых оказались летальными.