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 Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19
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12:11   1 Мая 2020
Политика

Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

Американцы вышли на вооруженную акцию протеста за отмену режима самоизоляции в городе Лансинг, штат Мичиган. Сотни протестующих штурмуют Капитолий.

Стоит отметить, что губернатор Гретхен Уитмер ранее ввела ограничения на территории штата Мичиган до 15 мая на фоне распространения нового коронавируса. 

Общественность возмущена тем, что режим самоизоляции могут продлить до конца месяца. Американцы требуют снять ограничения в штате и вернуться к нормальной жизнедеятельности. Сотни людей собрались у Капитолия. Многие из них пришли с оружием, сообщает портал Life.ru.

По имеющейся информации, губернатор штата Мичиган все-таки приняла решение о продлении режима самоизоляции до 28 мая.

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Автор: Юлия Яковлева
#сша #протесты #мичиган #коронавирус

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