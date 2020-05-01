Опубликовано видео вооруженных протестов в Мичигане на фоне COVID-19

Американцы вышли на вооруженную акцию протеста за отмену режима самоизоляции в городе Лансинг, штат Мичиган. Сотни протестующих штурмуют Капитолий.

Стоит отметить, что губернатор Гретхен Уитмер ранее ввела ограничения на территории штата Мичиган до 15 мая на фоне распространения нового коронавируса.

Protest moves inside Michigan Capitol. Crowd attempts to get onto Hoise floor. Lots of Michigan State Police and House sergeants at arms blocking door. pic.twitter.com/4FNQpimP4W — Rod Meloni (@RodMeloni) April 30, 2020

Общественность возмущена тем, что режим самоизоляции могут продлить до конца месяца. Американцы требуют снять ограничения в штате и вернуться к нормальной жизнедеятельности. Сотни людей собрались у Капитолия. Многие из них пришли с оружием, сообщает портал Life.ru.

По имеющейся информации, губернатор штата Мичиган все-таки приняла решение о продлении режима самоизоляции до 28 мая.