РАН одобрила проект Роскосмоса по созданию многоразовой ракеты

Специалисты Роскосмоса приступят к созданию новой линейки космических ракет с многоразовым носителем.

Инициативу Роскосмоса поддержал совет РАН по космосу. Президент Российской академии наук Александр Сергеев подписал соответствующее решение, сообщает РИА Новости. В тексте заявления указано, что ученые одобрили основные направления развития отрасли. Пока что многоразовые ступени, к разработке которых приступает Роскосмос, использует только компания Илона Маска SpaceX.

Ранее госкорпорация совместно с Фондом перспективных исследований начала работу над многоразовой крылатой ракетой сверхлегкого класса "Крыло-СВ". Планируется, что наработки в будущем будут использованы и в других проектах. Также сотрудники Роскосмоса уже неоднократно заявляли о планах создания новой ракеты на метане.

Официальные представители корпорации показали, как космонавт Олег Скрипочка и астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир вернулись с Международной космической станции. Миссия была организована с помощью спускаемого аппарата корабля "Союз МС-15". В итоге космонавты приземлились в степях Казахстана. Онлайн-трансляцию происходящего можно было наблюдать на сайте Роскосмоса.