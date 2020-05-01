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11:58   1 Мая 2020
Общество

РАН одобрила проект Роскосмоса по созданию многоразовой ракеты

РАН одобрила проект Роскосмоса по созданию многоразовой ракеты

Специалисты Роскосмоса приступят к созданию новой линейки космических ракет с многоразовым носителем.

Инициативу Роскосмоса поддержал совет РАН по космосу. Президент Российской академии наук Александр Сергеев подписал соответствующее решение, сообщает РИА Новости. В тексте заявления указано, что ученые одобрили основные направления развития отрасли. Пока что многоразовые ступени, к разработке которых приступает Роскосмос, использует только компания Илона Маска SpaceX.

Ранее госкорпорация совместно с Фондом перспективных исследований начала работу над многоразовой крылатой ракетой сверхлегкого класса "Крыло-СВ". Планируется, что наработки в будущем будут использованы и в других проектах. Также сотрудники Роскосмоса уже неоднократно заявляли о планах создания новой ракеты на метане.

Официальные представители корпорации показали, как космонавт Олег Скрипочка и астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир вернулись с Международной космической станции. Миссия была организована с помощью спускаемого аппарата корабля "Союз МС-15". В итоге космонавты приземлились в степях Казахстана. Онлайн-трансляцию происходящего можно было наблюдать на сайте Роскосмоса. 

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Автор: Борис Нестеров
#рф #ракеты #роскосмос

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