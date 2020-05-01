Провал «глобального капитализма» поставил мир на порог экономического коллапса

Эпидемия коронавируса и введенные для ее сдерживания меры строгой изоляции, на которые политики и экономисты возлагают вину за колоссальный ущерб, нанесенный мировой экономике, на самом деле стали катализатором в процессе, продолжающемся с 2019 года.

Об этом пишет рейтинговое агентство Fitch в своем обзоре разворачивающейся во всем мире экономической катастрофы, отмечая, что она может растянуться на все наступившее десятилетие.

«Снижение ВВП соответствует падению глобального уровня доходов на 2,8 триллиона долларов по сравнению с 2019 годом и на 4,5 триллиона долларов по сравнению с нашими прогнозами на 2020 год, сделанными до начала пандемии коронавируса», — говорится в обзоре.

Там же приводится прогноз экспертов агентства о том, что в 2020 году ВВП Евросоюза упадет на 7%, Великобритании – на 6,3%, а США – на 5,6%.

Еще четыре месяца назад – в начале финансового года – представители политических кругов и финансовые СМИ по всему миру делали позитивные прогнозы, обещая глобальной экономике умеренный рост, основой которого станут прочные макроэкономические показатели. Никто из них не видел никаких причин для тревоги, призывая всех позволить глобальному капиталу обеспечить всеобщее повышение уровня жизни.

Но неожиданно грянувшая пандемия продемонстрировала, как хрупки и нестабильны основы глобального капитализма.

«Базовые макроэкономические показатели были достигнуты за счет беспрецедентно низких процентных ставок, экспоненциального роста заложенности, как в государственном, так и в корпоративном секторах (что привело к увеличению ее объема до 250 триллионов долларов), а также ценой значительного усиления социального и экономического неравенства», — пишет автор материала.

В течение всего 2019 года мировая экономика уже приближалась к глобальной рецессии, постепенно замедляя свой рост, а к концу года она оказалась на грани и требовался лишь булавочный укол, чтобы пузырь финансового рынка лопнул и по всему миру начали обесцениваться бумажные активы.

Также аналитики агентства Fitch отмечают, что единственной причиной анемичного экономического роста глобальной капиталистической экономики в течение последних 12 лет – с момента последнего финансового кризиса 2008 года – было колоссальное расширение денежной массы.

«Дело в том, что центральные банки и правительства большинства развитых стран полагают, что единственным способом поддержать нашу работающую на заимствованных средствах экономическую систему – это создать еще больше долгов», — отмечает автор.

После 2008 года во всем мире имело место беспрецедентное перераспределение средств от простых людей, класса трудящихся, к миллиардерам, которые оказывают огромное политическое внимание на правительства многих стран. При этом власти этих стран оказывали помощь именно миллиардерам, в частности, вопиющим примером этому стала безвозмездная финансовая помощь в триллион долларов, оказанная Трампом экономическим элитам в 2017 году. При этом доходы трудящихся сокращались или стояли на месте, а также уменьшались расходы на здравоохранение и социальные пособия. В результате, к настоящему моменту имеет место сюрреалистическая картина – богатство 26 миллиардеров равно средствам всей беднейшей половины населения земли, которая составляет свыше 3,8 миллиарда человек.

То есть именно трудящиеся и частично занятые бедняки оплатили издержки миллиардеров, связанные с финансово-экономическим кризисом двенадцатилетней давности, и именно им предстоит столкнуться с экономической депрессией, которая наступить после окончания пандемии коронавируса и по своим масштабам может превзойти даже Великую депрессию ХХ века.

«Власти большинства стран снова будут пытаться заставить простых людей заплатить за гигантские издержки, связанные с финансовой помощью правительств и центральных банков крупному бизнесу, — полагают аналитики. — В отчаянных попытках удержать на плаву свою систему и защитить интересы класса имущих, центральные банки и лоббисты-политики возглавят очередное перераспределение благ в пользу 1 процента самых богатых людей на планете».

Как сообщает агентство Bloomberg, центральные банки мира в попытке поддержать капиталистическую систему напечатали более 8 триллионов долларов, из которых большая часть ушла на потребности Уолл-стрит и подобных институтов в других странах.

«ФРС, возможно, считает, что все это необходимо для защиты финансовой системы и снижения риска системного сбоя в течение кризиса, вызванного пандемией, — пишет при этом издание Wall Street Journal. — Однако, не следует заблуждаться – прежде всего, Федеральная резервная система США защищает интересы Уолл-стрит. Похоже, цель вливания ликвидности – поднять цены на активы, как это уже делала ФРС после финансовой паники, в надежде на то, что «эффект богатства» распространится на всю экономику».

По мнению аналитиков, в ближайшее десятилетие простые люди во всем мире будут вынуждены ответить на простой, но важный вопрос – верить ли им в систему, которая обслуживает один процент сверхбогатых людей, или пришло время бороться за альтернативное устройство мира, общество, построенное на принципах социализма, а капитализм со всеми его изъянами отправить на свалку истории?