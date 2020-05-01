Цены на нефть снижаются после роста  

Стоимость нефти на мировых рынках перешла к снижению после зафиксированного накануне роста. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Так, по состоянию на 11.11 по московскому времени июньские фьючерсы техасской нефти марки WTI упали в цене на 0,11%, до 18,82 доллара за баррель. Ранее в ходе торгов нефть WTI достигала отметки в 20,45 доллара за баррель.

Также дешевеет и североморская нефть Brent (-1,77%), опустившись в цене до 25,99 доллара за баррель, сообщает РИА Новости.

Напомним, что с 1 мая начинает действовать новое соглашение ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, однако на ситуацию на рынках оказывают влияние опасения за нехватку места в нефтехранилищах из-за падения спроса, что и объясняет турбулентность цен на сырье.