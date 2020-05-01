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11:39   1 Мая 2020
Армия

Союзники Сирии поддерживают Асада, ставя под удар "однополярный" мир США

Союзники Сирии поддерживают Асада, ставя под удар "однополярный" мир США

Продолжающаяся поддержка Сирии ее союзниками свидетельствует об обрушении концепции "однополярного" мира США, заявил член Совета Федерации Франц Клинцевич.

Санкционное давление Вашингтона на Дамаск получило осуждение со стороны участников Арабского международного форума, прошедшего в формате онлайн, передает ФАН. В ходе конференции было отмечено участие ООН в формировании ограничительных мер в адрес Сирии. Участники форума призвали отменить все санкции против САР, а также бойкотировать товары и услуги из США.

Сирийский лидер Башар Асад занимается восстановлением разрушенной войной страны при поддержке союзников, несмотря на западные санкции. По мнению члена Совета Федерации РФ Франца Клинцевича, которым он поделился с ФАН, помощь партнеров САР говорит о том, что "однополярный" мир американцев начинает рушиться.

"Это говорит о том, что некая однополярность, о которой американцы так часто говорили, начинает рушиться катастрофически. США уже не могут ее выстроить", — заявил сенатор.

Вашингтон не считает авторитетом арабские страны, подчеркнул Клинцевич. Однако, как отметил сенатор, подобные заявления говорят о серьезной поддержке Сирии.

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Автор: Илья Романович
#сша #сирия #санкции

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